Impfkampagne in SH : 22.000 neue Termine ab Donnerstag buchbar – 105.000 Dosen für Hausärzte

Vorrang haben weiterhin die Prioritätengruppen 1 und 2. Impfungen für Gruppe 3 sind dann ab 10. Mai möglich.

Kiel | Ab Donnerstag, 29. April, 17 Uhr, werden über www.impfen-sh.de 22.000 Erstimpfungstermine in dem Zeitfenster vom 3. Mai bis 9. Mai mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna für die Prioritätengruppe 1 und 2 in den Impfzentren buchbar. Im gleichen Zeitraum erhalten die Praxen in Schleswig-Holstein nach derzeitigem Stand rund 105.000 Impfdosen, vo...

