Neues zur Corona-Impfkampagne : Impfstoff-Alternative: Wann Sie Novavax-Impftermine in SH buchen können

Mit dem Novavax-Impfstoff erhofft sich die Politik, Impfskeptiker überzeugen zu können. Gesundheitsminister Heiner Garg sprach am Dienstag auch darüber, wie es insgesamt mit der Impfkampagne in SH weitergeht.

Kiel | Das schleswig-holsteinische Kabinett hat am Dienstag auf Vorschlag von Gesundheitsminister Heiner Garg die Fortführung der staatlich organisierten Impfangebote in Schleswig-Holstein beschlossen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Ich freue mich sehr, dass wir nun verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen haben, um unsere Impfangebote...

