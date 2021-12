Bundestag : Christine Aschenberg-Dugnus und Gyde Jensen steigen in der FDP auf

Die Freidemokraten habe die beiden schleswig-holsteinischen Parlamentarierinnen in die Fraktionsführung im Bundestag gewählt. Welche Ämter sie künftig bekleiden.

BERLIN/KIEL | Schleswig-Holsteins FDP ist in der Führung der freidemokratischen Bundestagsfraktion künftig nicht nur mit Parlamentsvizepräsident Wolfgang Kubicki vertreten, sondern auch mit zwei Frauen: Die beiden Abgeordneten Christine Aschenberg-Dungus aus Strande und Gyde Jensen aus Kiel steigen in der Fraktion auf. Drei Abgeordnete aus Schleswig-Holstein in ...

