Landtagswahl in SH : CDU baut Vorsprung laut Umfrage weiter aus – SPD auf Platz zwei

Bliebe es zur Wahl am 8. Mai bei den Umfrageergebnissen, könnte Daniel Günther mit seiner CDU allein mit den Grünen regieren. Doch Jamaika findet viel Zustimmung.

Kiel | Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU ihren Vorsprung laut einer Umfrage weiter ausgebaut. Die Partei kommt in der „Sonntagsfrage“ jetzt auf 36 Prozent, wie eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) ergab. Gegenüber der Umfrage vom 10. März ist das ein Plus von drei Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.