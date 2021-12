Verkehrsprojekte in SH : CDU-Wirtschaftsrat kritisiert Ampelpläne für Autobahnkommission

Christdemokraten im Norden warnen vor „endlosen Verschleppungen“ von Projekten – und präsentieren eigene Liste mit dringlichsten Vorhaben. In Schleswig-Holstein zählt dazu die A20, aber auch weitere Baumaßnahmen.

KIEL/BERLIN | Der Wirtschaftsrat der CDU in Schleswig-Holstein hat die Pläne der angehenden Ampel-Koalition in Berlin kritisiert, über künftige Verkehrsprojekte eine neu einzurichtende Kommission mit Vertretern aus Politik, Verbänden und Gesellschaft entscheiden zu lassen und so einen „Infrastrukturkonsens“ herbeizuführen. Gleichzeitig hat der Wirtschaftsrat eine e...

