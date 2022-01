CDU in Schleswig-Holstein : Streit um Kieler Landtagspräsident Klaus Schlie eskaliert

Die Querelen um Klaus Schlie führen in Mölln zur Spaltung der CDU-Ratsfraktion – und in Kiel zu einem eindringlichen Appell der SPD an den CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther.

Kiel/Mölln | Der Streit wegen der Nebenjobs von Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie und wegen dessen zwischenzeitlicher Wahl zum CDU-Ortschef in seiner Heimatstadt Mölln eskaliert: In der Möllner CDU-Ratsfraktion haben am Montag vier der dreizehn Mitglieder ihren Austritt erklärt und die Bildung einer neuen „Möllner Bürger-Union“ verkündet. Die CDU ...

