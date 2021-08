CDU-Landesparteitag : Daniel Günther glaubt an Armin Laschet als Bundeskanzler

Die CDU in Schleswig-Holstein hat sich auf einem Landesparteitag am Samstag in Neumünster mit einer Kampfansage auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes eingestimmt.

Neumünster | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht für die Union alle Chancen, nach der Bundestagswahl mit Armin Laschet den nächsten Bundeskanzler zu stellen. Günther rief die Christdemokraten auf einem CDU-Landesparteitag am Samstag in Neumünster auf, dafür leidenschaftlich zu kämpfen. „Wir schaffen das gemeinsam, wenn wir unsere PS...

