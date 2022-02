Flensburg, Kiel, Neumünster : Busse fahren nicht: Verdi-Warnstreik der Busfahrer in SH hat begonnen

Der zweitägige Protest der Busfahrer hat begonnen. Aus Lübeck, Kiel, Flensburg und Neumünster seien keine Busse herausgefahren, heißt es. Es wird am Montag eine Kundgebung auf dem Flensburger Südermarkt geben.

Flensburg, Lübeck, Kiel, Neumünster | Zum Wochenstart müssen sich Pendler wegen eines Warnstreiks der Busfahrer in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster nach Alternativen umsehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem zweitägigen Protest vom Beginn der Frühschicht am Montag bis zur letzten Schicht am Dienstag aufgerufen. Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete teilte am Montagmorgen mi...

