Landtagswahl am 8. Mai : Bernd Buchholz ist FDP-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister spricht von einer super Ausgangslage für die Liberalen. „Wir müssen eigentlich ein Rekordergebnis erzielen.“

Neumünster | Die FDP geht mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 8. Mai. Der 60-Jährige erhielt am Samstag auf einer Landesvertreterversammlung in Neumünster 177 von 199 Stimmen. Buchholz erhielt 15 Gegenstimmen bei sieben Enthaltungen. „Die Ausgangslage ist super zurzeit“, sagte Buchholz. „Wir müssen eigentlich ein Re...

