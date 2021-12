Moore binden CO2 : Klima- und Umweltschutz auf einmal: So funktioniert es im Blixmoor bei Flensburg

Förster pflanzen nicht nur Bäume, sondern vernässen auch Moore – damit die kein CO2 mehr abgeben. Auf der zwölf Hektar großen Fläche im Blixmoor in Wees bei Flensburg gibt es dazu „Vorzeigeprojekt“.

Wees | Udo Harriehausen geht in die Knie. Der Abteilungsleiter Naturschutz bei den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten schaut sich im Blixmoor bei Flensburg ganz genau an, was da wächst. „Das ist genau das, was wir haben wollen“, sagt Harriehausen und zeigt auf das Pfeifengras, das vor ihm aus dem Moorboden sprießt. „Denn wenn diese und andere Pflanzen...

