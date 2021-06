Gute Noten als „starkes Indiz“ : Bildungsministerin Karin Prien: Schuljahr 2020/21 in SH nicht verloren

Für rund 274.300 Kinder und Jugendliche an 759 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein beginnen an diesem Freitag die Sommerferien. Deren Noten stimmen positiv.

Kiel | Kurz vor den Sommerferien hat die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) den Erfolg des Schuljahres 2020/21 unter Corona-Bedingungen betont. Die landesweiten Durchschnittsnoten bei den schriftlichen Abiturprüfungen sowie die Mittelwerte bei den Noten für den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den Mittleren Schu...

