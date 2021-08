Bezahlbares Wohnen in SH : SPD will Grunderwerbsteuer senken – Landesregierung winkt ab

Die Sozialdemokraten wollen Familien mit mittleren Einkommen den Erwerb eines Eigenheims ermöglichen. Doch die Landesregierung ist zurückhaltend.

Kiel | Die SPD setzt auf das Thema bezahlbares Wohnen. „Das wird uns auch im Landtagswahlkampf begleiten“, sagt die Partei- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli. Doch zunächst bringt sie in die Landtagssitzung in der nächsten Woche einen Antrag ein, mit dem sie eine deutliche Senkung der Grunderwerbsteuer erreichen will. „Wir haben uns noch nicht auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.