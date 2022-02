Zugausfälle in SH : Bernd Buchholz fordert von der Bahn besseres Unwetter-Management

Nachdem der Verkehrsminister am Sonntag die Verlässlichkeit der Bahn kritisierte, standen die Züge am Montagmorgen im Berufsverkehr erneut weitgehend still.

Kiel | Nach den Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ hat Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) ein besseres Unwetter-Krisenmanagement der Deutschen Bahn gefordert. „Es kann nicht sein, dass die DB beispielsweise die Einstellung ihres Verkehrs für 19 Uhr ankündigt, die Züge dann aber bereits vier bis fünf Stunden früher nicht mehr rollen“, ...

