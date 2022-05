Öffentlicher Nahverkehr in SH : Bernd Buchholz kritisiert 9-Euro-Ticket – stimmt aber im Bundesrat zu

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister will die Pläne für das Billigangebot anders als einige Kollegen in der Länderkammer absegnen. Was ihm an dem Ticket trotzdem missfällt.

KIEL/BERLIN | Schleswig-Holsteins Verkehrsminister B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.