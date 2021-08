Bundestagswahl 2021 : Olaf Scholz in Kiel: Solidarität mit Caterpillar-Beschäftigten und eine Menge Geld

Beim ersten Auftritt im Wahlkampf im Norden setzt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf Tradition und die Macht der Finanzen.

Kiel | Die Frage, die Thomas Stark stellt, ist ganz einfach: „Wir kannst Du uns helfen?“, will der Betriebsratsvorsitzende von Caterpillar in Kiel am Mittwoch von Olaf Scholz wissen – und muss dann ziemlich lange auf die Antwort warten. Es ist der erste Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten in Schleswig-Holstein im gerade erst angelaufenen Bundestagswahlkamp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.