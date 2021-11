Nach Äußerung von Helge Braun : Umfrage des Tages: Befürworten Sie einen erneuten Schul-Lockdown?

Die Corona-Zahlen steigen und das nicht zuletzt in den Schulen. Jetzt hat der Humanmediziner und geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun aufhorchen lassen. Brauchen wir erneut Schulschließungen?

15. November 2021, 07:13 Uhr

Flensburg | Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter rasant an. Von Corona-Ausbrüchen in Schulen und Kitas sind etwa in Nordfriesland mittlerweile der ganze Kreis und auch die Inseln betroffen.

Während Städte wie Lübeck oder Staaten wie Österreich jetzt auf scharfe 2G-Regeln setzen, wird an den Schulen zwar getestet, aber die Schüler bleiben weiterhin mehrheitlich ungeimpft oder von den Impfungen ausgenommen.

In einem Interview mit der Zeitung „die Welt“ schließt der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun nun etwas nicht mehr aus, das lange als unverhandelbar galt: Die erneute Schließung von Schulen, um die Ausbreitung der höchst ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus zu bremsen.

Die müsse man zwar derzeit noch nicht erwägen, so der Mediziner und Kandidat für CDU-Vorsitz, aber man könne „nichts apodiktisch auszuschließen“. Rechtliche Voraussetzung für eine zentrale Schließung wäre allerdings die Verlängerung der „pandemischen Lage“ in Deutschland, die Stand jetzt am 25. November ausläuft.

Wir möchten heute von Ihnen wissen, wie so dazu stehen? Sollten die Schulen in Schleswig-Holstein aufgrund der Entwicklung wieder vom Präsenzunterricht abrücken, um die Kurve abzuflachen? Bitte stimmen Sie ab.

