Nach Corona-Ratschlägen : „Froh, dass er nicht Bundeskanzler...“ – So lästern SH-Politiker über Markus Söder

Seitenhiebe und Anschuldigungen erntet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Dass die Inzidenz in seinem Land inzwischen bei 568,4 liegt, hatte ihn nicht davon abgehalten, der Ampel Ratschläge zu geben.

Kiel | Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist bei Landespolitikern in Schleswig-Holstein vehement in die Kritik geraten. „Man kann nur froh sein, dass er nicht Bundeskanzler geworden ist“, erklärte FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt am Mittwoch. Es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, wie insbesondere Markus Söder offenbar fast ausschli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.