Bahnverkehr in SH : Projektplanung: Elektrifizierung an der Westküste rückt näher

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz will die Marschbahn aufrüsten – sein Bundeskollege Andreas Scheuer die Stichstrecke Brunsbüttel-Wilster. Die Planungen könnten schon bald beginnen.

Kiel/Berlin | Nachdem Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz kürzlich angekündigt hat, die Marschbahn von Itzehoe bis Sylt in der Regie des Landes elektrifizieren zu wollen, kommt nun auch Bewegung in die vom Bund geplante Elektrifizierung der Stichstrecke von Wilster nach Brunsbüttel: Wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in einem Brief an den It...

