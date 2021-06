Politische Debatte in SH : Ausländer sollen stärker mitbestimmen: SSW will Kommunalwahlrecht für alle

CDU und FDP bleiben skeptisch – auch was eine nötige Verfassungsänderung betrifft.

Kiel | Es könnte Russen und Türken betreffen, aber auch alle Afrikaner oder Amerikaner: Der SSW will, dass alle Menschen, die seit mindestens vier Jahren ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben, wählen und gewählt werden dürfen. Am liebsten hätte er das für alle Wahlen, sagt der Abgeordnete Lars Harms – allerdings will er zunächst eine Bundesratsinitia...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.