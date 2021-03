Corona-Krise in SH : Arztpraxen in Schleswig-Holstein sollen vom 6. April an impfen

Anfangs sei davon auszugehen, dass jede Praxis nur etwa 20 Impfdosen pro Woche erhalten werde.

Kiel | Arztpraxen in Schleswig-Holstein sollen sich ab 6. April an Corona-Schutzimpfungen beteiligen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Kiel am Dienstag mit. In rund 1500 Praxen sollen zunächst besonders immobile Patienten geimpft werden. Weiterlesen: Buchung ab Dienstag: Weitere 60.000 Impftermine in SH verfügbar Die Impfungen sollten so schnel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.