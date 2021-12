Landtagswahl 2022 in SH : Anna Tranziska will trotz Niederlagen Landesvorsitzende der Grünen bleiben

Ein Listenplatz für die Landtagswahl ist Anna Tranziska verwehrt geblieben, sie rutschte sogar auf Platz 9. Dennoch gibt sie sich kämpferisch.

Kiel | Trotz mehrfachen Scheiterns bei Kandidaturen für einen Listenplatz zur Landtagswahl will Anna Tranziska Landesvorsitzende der Grünen in Schleswig-Holstein bleiben. „Ich hätte sehr gerne vorne auf der Landesliste für die künftige grüne Fraktion im Landtag kandidiert“, sagte sie am Montag. Der Wettbewerb um diese Plätze sei groß gewesen. Für mich h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.