Corona-Vorschriften in SH : An Ostern werden mehr Polizisten in Norddeutschland unterwegs sein

Die Beamten werden vor allem an touristisch interessanten Orten eingesetzt – aber auch in anderen Bereichen.

Kiel | Mit mehr Beamten auf Straßen und Plätzen will die Polizei in Schleswig-Holstein zu Ostern die Beachtung der Corona-Vorschriften kontrollieren. „Bis zum Abschluss der Impfkampagne ist und bleibt die Einhaltung der Regeln der wichtigste Faktor zur Eindämmung der Pandemie“, erklärte dazu am Mittwoch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Auch i...

