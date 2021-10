Koalitionsverhandlungen : Ampelbündnis in Berlin könnte Küstenautobahn A20 kippen

SPD, Grüne und FDP verhandeln ab Mittwoch auch über den 200 Kilometer langen Weiterbau der A20 von Bad Segeberg bis nach Westerstede. Warum die Grünen das gut fünf Milliarden Euro teure Projekt begraben wollen.

BERLIN/KIEL | Am heutigen Mittwoch tagen in Berlin erstmals die 22 Arbeitsgruppen der angehenden Ampelkoalitionäre – und damit wird es auch ernst für das größte Straßenbauprojekt im Norden: Der 200 Kilometer lange und gut fünf Milliarden Euro teure Weiterbau der Küstenautobahn A20 von Weede bei Bad Segeberg bis Westerstede in Niedersachsen kommt auf den Prüfstand. ...

