Grünen-Politikerin als Autorin : Aminata Touré: „Ich habe die Arbeit nicht geschafft“

Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré hat ein Buch geschrieben – lyrisch, politisch und persönlich.

Kiel | Der Titel ist durchaus doppeldeutig „Wir können mehr sein“. Denn natürlich geht es in dem ersten Buch der Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré darum, dass die Grünen um Mehrheiten kämpfen. Es geht aber auch darum, welche Rollen junge Frauen mit Migrationshintergrund in der Politik spielen können. Darüber schreibt 28-jährige Grünen-Politikerin in d...

