Niedrige Inzidenzwerte : Alle Schulen in SH kehren zurück zu Präsenzunterricht – Maskenpflicht gelockert

Ab Montag dürfen auch in Kiel wieder alle Schüler in die Schulen kommen. Zudem gibt es Lockerungen bei der Maskenpflicht für Schulkinder.

Kiel | Auch in Kiel dürfen alle Schüler ab Montag wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Das teilte das Bildungsministerium am Sonntag mit. Nachdem in der Landeshauptstadt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 lag, können nun auch Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 wieder in die Schulen kommen. Somit können laut ...

