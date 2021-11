Corona-Verordnung erweitert : Alle Pflegeheimbesucher in SH benötigen jetzt tagesaktuellen Corona-Test

Schärfere Regeln sowohl für Besucher als auch für interne und externe Angestellte hat das Land durchgesetzt. Dies gilt bereits ab Sonntag. Pflegeeinrichtungen müssen fortan ein Testangebot vorweisen.

Kiel | Bislang galt in in Schleswig-Holstein für Besucher von Einrichtungen der Pflege die 3G-Regel. Zusammen mit der am 13. November wie geplant durchgesetzten Verlängerung der Corona-Bekämpfungsverordnung wird diese nun mit Wirkung Sonntag, 14. November verschärft. Zum Schutz der Personen in Pflegeeinrichtungen werden die aktuelle Lage angepasst, heißt ...

