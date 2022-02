Landtagswahl in SH 2022 : AfD-Mitglieder feilen am Wahlprogramm – der Islam bekommt kein eigenes Kapitel

Die Liste zur Landtagswahl ist aufgestellt, am Wochenende wurde an den Inhalten gefeilt. 60 Änderungsanträge wurden besprochen und ins Wahlprogramm eingearbeitet. Das Thema Islam soll nicht so viel Platz bekommen.

Henstedt-Ulzburg | 53 AfD-Mitglieder, es wurde mit doppelt so vielen gerechnet, erschienen am Samstag zum Programmparteitag der AfD Schleswig-Holstein in Henstedt-Ulzburg. Zwei Wochen nachdem die Partei ihre Landesliste zur Landtagswahl gewählt hat, sollte es nun um Inhalte gehen, beziehungsweise um den Feinschliff des 45-seitigen Wahlprogramms. 60 eingegangene Änderung...

