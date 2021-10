Parteitag in Harrislee : Abschied von SSW-Urgestein Flemming Meyer – Nachfolger wird am Samstag gewählt

Zum Ende seiner Amtszeit freut Flemming Meyer sich über den Erfolg bei der Bundestagswahl. Der 40-jährige Christian Dirschauer will Urgestein Meyer als Parteichef beerben.

Flensburg | Nach 16 Jahren an der Spitze des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) gibt Flemming Meyer den Landesvorsitz ab. Am Samstag wird auf einem Parteitag in Harrislee bei Flensburg ein Nachfolger für den 69-Jährigen als Chef der Partei der dänischen und friesischen Minderheit gewählt. Meyer hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, nicht wieder zur Wahl...

