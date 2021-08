Für Risikogruppen : Ab September Drittimpfungen in Schleswig-Holstein geplant

Der Großteil soll in Arztpraxen stattfinden – mehr Details will der Kieler Gesundheitsminister Garg in der jetzt beginnenden Woche bekannt geben

KIEL | Ab September sollen sich in Schleswig-Holstein Risikopatienten und sehr alte Menschen eine dritte Impfung zur Auffrischung des Schutzes vor dem Corona-Virus geben lassen können. „Die Beteiligten stellen sich darauf ein, dass Drittimpfungen voraussichtlich im September starten können“, sagte ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministers Heiner Garg unse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.