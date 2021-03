Lockdown-Regeln und Notbremse : Ab 16.30 Uhr im Livestream: Daniel Günther über die aktuelle Corona-Lage in SH

Müssen angesichts steigender Inzidenzen einige Corona-Lockerungen in Schleswig-Holstein wieder zurückgenommen werden?

Kiel | Gut eine Woche nach Inkrafttreten der jüngsten Corona-Lockerungen stehen diese wegen steigender Zahlen auch in Schleswig-Holstein zum Teil wohl wieder in Frage. Am Mittwochnachmittag, ab 16.30 Uhr, informieren Ministerpräsident Daniel Günther sowie seine Stellvertreter – Finanzministerin Monika Heinold und Gesundheitsminister Heiner Garg – über die...

