Mutationen : 56 Fälle der Delta-Variante im Land nachgewiesen

In Schleswig-Holstein wurden 56 Fälle der Delta-Mutation nachgewiesen - insbesondere in Kiel sowie den Kreisen Segeberg und Pinneberg

Kiel | Mit Stand Montag sind bislang insgesamt 56 Fälle von Infektionen mit der Delta-Variante von den Gesundheitsämtern an die Landesmeldestelle in Schleswig-Holstein übermittelt worden. Das erklärte am Dienstag ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums. Die Mehrzahl der Delta-Fälle traten den Angaben zufolge in den Kreisen Segeberg und Pinneberg s...

