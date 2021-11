Lockdown für Ungeimpfte : 2G in der Freizeit, 3G im Beruf – SH verschärft die Corona-Regeln massiv

Die Landesregierung verschärft die Corona-Maßnahmen einen Tag vor dem Bund-Länder-Gipfel bereits massiv. Eine Situation wie es sie aktuell in Bayern gibt, müsse verhindert werden.

Kiel | Auch Schleswig-Holstein führt angesichts der steigenden Infektionszahlen die 2G-Regel für alle Freizeitaktivitäten im Innenbereich ein. Nur noch vollständig geimpfte oder von Coronavirus genesene Personen dürfen damit künftig etwa Restaurants, Diskotheken oder Kinos besuchen. Das hat die Landesregierung am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Kiel mit...

