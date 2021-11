Beschränkungen für Ungeimpfte : Internes Papier enthüllt: Nord-Grüne fordern 2G-Regel landesweit

Während die Grünen im Bundestag die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ auslaufen lassen wollen, fordern die Grünen in Schleswig-Holstein das Gegenteil. Dazu soll die 2G-Regel im Land massiv ausgeweitet werden.

Kiel | In Berlin verhandeln die Grünen über eine Ampelregierung mit SPD und FDP sowie über eine neue Bundesregelungen zum Infektionsschutz. So wollen die künftigen Koalitionäre die Feststellung einer „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ durch die alte Bundesregierung am 25. November auslaufen lassen. Doch dagegen regt sich bei den Nord-Grünen jetzt...

