Digitalisierung : 200 Millionen Euro für Glasfaser und freies W-Lan

Landesregierung stellt Gesamtplan für Investitionen im Sektor IT- und Digitalisierung vor.

von Katharina Bambenek

23. April 2018, 15:28 Uhr

Kiel | Die Digitalisierung hält nach und nach in Schleswig-Holstein Einzug. 2018 sollen rund 200,3 Millionen Euro in den Ausbau des digitalen Wesens investiert werden, 400.000 mehr als im vergangenen Jahr. Zu den größten Projekten zählen weitestgehend alte Bekannte. Laut Minister Robert Habeck wird Schleswig-Holstein mit dem Programm „seine Führungsrolle in der Digitalisierung weiter ausbauen“.

„Das Ziel der Landesregierung ist es, sowohl digitale Verwaltungsinnovation als auch eine strukturierte und schnelle Digitalisierung in Schleswig-Holstein zu erreichen“, sagte Habeck auf Nachfrage. „Mit dem in der Entstehung befindlichen Digitalisierungsprogramm wird die Landesregierung in Kürze einen ersten Referenzrahmen für konkrete Umsetzungsziele bis zum Ende dieser Legislaturperiode schaffen.“ Damit könne man ein deutschlandweit einmaliges Rahmenwerk zur Vernetzung der Digitalisierungsvorhaben innerhalb der Landesverwaltung und darüber hinaus vorweisen.

Glasfasernetz für Schulen Ein Großteil der Investitionen fließt in den Ausbau der Telefondienste und der Landesnetze. Unter anderem sollen die Schulen nach und nach ans Landesnetz und damit gleichzeitig ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Von den rund 900 Schulen in Schleswig-Holstein sollen bis 2021 etwa 700 an das Netz angeschlossen werden. Alle anderen werden zunächst mit alternativen Techniken so „breitbandig“ wie möglich angeschlossen. Bis jetzt sind 90 Einrichtungen mit dem schnellen Internet versorgt. Aktiv nutzen können es aber erst 70 Lehreinrichtungen. 2018 werden sechs Millionen Euro dafür ausgegeben, 2019 wird noch einmal dieselbe Summe bereitgestellt. Die Gelder für den Anschluss der Lehreinrichtungen kommen aus dem Infrastruktur-Modernisierungsprogramm kurz „Impuls“. Im Frühjahr 2017 stockte die Landesregierung die Mittel des Topfes um 180 auf 727 Millionen Euro auf. Die Gelder stammen aus dem Haushaltsüberschuss des Jahres 2016.

Der Weg zur ultramobilen Polizeiarbeit Zusätzlich zu den sechs Millionen aus dem Modernisierungstopf investiert das Land 2018 für das Landesnetz und die Telefonie rund 40.000 Millionen Euro. Modernisierungsbedürftig sind demnach besonders die Netze in der Justiz und bei der Landespolizei. Auch in allen anderen Feldern soll die Landespolizei digitaler werden. Anfang 2018 haben das Innen- sowie das Digitalisierungsministerium das gemeinsame Projekt „Ultramobile Polizeiarbeit SH“ aufgesetzt. Das Programm soll der Landespolizei unter anderem ermöglichen, Unfallmeldungen über Tablets mobil aufnehmen zu können. Neben der normalen Telefonie, dem Internetzugang über sichere Wege und der Bürokommunikation spielen hier vor allem die Verwendung polizeilicher Verfahren auf einem mobilen digitalen Endgerät und die Kommunikation über einen sicheren Messenger eine große Rolle. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Landespolizei im laufenden Jahr mit entsprechenden Endgeräten auszustatten, um die digitale Arbeit voranzutreiben. Durch die Technisierung der Abläufe soll bei der Polizei vor allem Doppelarbeit vermieden werden.

Mobile Arbeitsplätze und gleichbleibende Angestelltenzahlen Auf der Liste des Gesamtplans steht zudem der Ausbau von mobilen Arbeitsplätzen. Die Landesregierung wolle die Zahl „deutlich erhöhen“. 6000 der rund 25.000 Mitarbeiter des Landes wurden in Zuge dessen bereits mit Laptops ausgestattet. Wiederum 4000 von ihnen wird über das mobile Endgerät ein vollständiger Zugriff auf das Landesnetz gewährt. Den Mitarbeitern soll dadurch vor allem ermöglicht werden, auf flexible Arbeitsformen umzuschwenken. Der Ausbau ist jedoch mit hohen Mehrkosten verbunden. Diese rühren hauptsächlich von den Mehrkosten, die ein Laptop gegenüber eines stationären PCs mit sich bringt. Auch die Software-Lizenzen, die eine sichere Einwahl in das Landesnetz gewährleisten sollen, tragen ihren Teil zu den Kosten bei. Insgesamt haben sich die Angestelltenzahlen im Bereich IT nicht geändert. Durch das zunehmende Outsourcing an Dataport sank die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen drei Jahren im Feld der operativen IT-Dienste zwar deutlich. Laut Bericht würde dies aber durch einen Mehraufwand in den Fachverwaltungen aufgefangen, der aus zunehmenden IT-Aufgaben stammt. Wie es beispielsweise bei der Polizei oder der Steuerverwaltung der Fall ist.

Das W-Lan „Der echte Norden“ Auch auf der Liste steht weiterhin das öffentliche W-Lan „Der echte Norden“. Im öffentlich zugänglichen Bereich von Landesbehörden sowie bei kommunalen Bereichen sollen Besucher 2018 auf das Netz zugreifen können. Ende des vergangenen Jahres waren bereits alle Ministerien mit dem W-Lan ausgestattet worden. Auch den Schulen und den Kommunalverwaltungen, die an das Glasfasernetz des Landes angeschlossen sind, wird dieser Landesdienst bereitgestellt und kann von jedermann genutzt werden.