Aus dem sh:z-Medienhaus : Podiumsdiskussion im Video: Wie geht es in der Landwirtschaft weiter?

Die Diskussionsrunde fand am Donnerstag, ab 10 Uhr, statt. Zu Gast war unter anderem Agrarminister Jan Philipp Albrecht.

Avatar_shz von sh:z

10. März 2020, 19:49 Uhr

Flensburg | Die Sorgen in der Landwirtschaft nehmen weiter zu. Trecker-Demonstrationen, Protestaktionen in Berlin, Hamburg und Kiel – gebracht hat all dies nichts, wie es im Lager des bäuerlichen Berufsstandes heißt. Es gebe so gut wie keine Reaktionen aus der Politik. Somit sind die Landwirte weiterhin in höchster Sorge um ihren Berufsstand und um ihre Zukunft.

„Landwirtschaft zwischen Agrarpaket und Klimawandel – wie geht es weiter?“, lautete der Titel der Podiumsdiskussion des sh:z, die am Donnerstag, 12. März, im Flensburger sh:z-Medienhaus stattfand.

Ohne Publikum aufgrund von Corona-Situation

Die sich zuspitzende Corona-Situation ließ einen Besuch von Zuhörern leider nicht zu. Die Talkrunde blieb unter sich. Für Zuschauer im Livestream war es möglich, über den digitalen Kanal Fragen zu stellen und Kommentare abzugeben.

Unter der Moderation von Jürgen Muhl, stellvertretender Chefredakteur vom sh:z, diskutierten:

Jan Philipp Albrech t, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

t, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Ute Volquardsen , Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Klaus-Peter Lucht , Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes

, Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes VR-Bank Nord-Vorstand Torsten Jensen über die aktuellen Probleme der Landwirtschaft.

Auf der Agenda standen Themen wie Wertschätzung des bäuerlichen Berufsstandes, Düngeverordnung, Kaufverhalten der Verbraucher, Billig-Lebensmittel oder auch das Verhalten des Einzelhandels, der über zu geringe Margen klagt.