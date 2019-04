Selbsttest: Einkaufen ohne Plastik : Plastikfrei einkaufen – Die Challenge im Supermarkt

Unser Selbsttest soll zeigen, ob es möglich ist, im Supermarkt gänzlich auf Plastikverpackungen zu verzichten.

von Kerrin Jens, Victoria Lippmann, Jule-Marie Schoppmeier

16. April 2019, 22:05 Uhr

Leicht, billig und praktisch. Millionen von Menschen verwenden Plastik in ihrem Alltag – doch trotz gestiegener Sensibilität für Umweltbewusstsein und Gesundheit ist der eigene Plastikkonsum schwer greifbar. shz.de hat in einem Selbstversuch getestet, wie gut man beim Einkaufen auf Plastik verzichten kann. Während Jule-Marie Schoppmeier mit Tupperdosen und Leinentasche bewaffnet versucht hat, möglichst keine Produkte mit Plastikverpackung zu kaufen, hat Kerrin Jens bei ihrem Einkauf nicht auf Plastik geachtet.

Was ist Plastik? Plastik wird aus dem begrenzten Rohstoff Erdöl hergestellt. Der Kunststoff kann sich anhand vieler Merkmale unterscheiden und je nach Wunsch gestaltet werden. Es gibt drei Formen von Plastik: Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. Thermoplaste sind sehr flexibel und können durch Hitze beliebig oft in beliebige Formen verändert werden. Duroplaste können nur einmal erhitzt und geformt werden und sind hart und spröde. Elastomere lassen sich von der Hand verbiegen.

Was kann Plastik? Plastik ist flexibel und in der Industrie kostengünstig. Außerdem ermöglicht es leichte Fahrzeuge und senkt somit auch den Kraftstoffverbrauch. Der Kunststoff ist leicht, wärmedämmend und zum Teil auch recyclebar.

Was sind die Nachteile von Plastik? Plastik ist nicht biologisch-abbaubar, auch wenn es aus einem natürlichen Rohstoff gewonnen wird. Genau deshalb ist Plastik für die Umwelt so schädlich. Eine Plastikflasche kann (laut Umweltbundesamt) bis zu 450 Jahre im Meer bleiben, bis sie sich zu Mikroplastik zersetzt. Für den Menschen kann Plastik gesundheitsgefährdend sein, beispielsweise aufgrund des Phthalates Bisphenol A und diverser Weichmacher. Umstritten ist derzeit, wie gefährlich Bisphenol A wirklich ist. Während einige diesen als gefährlich einstufen, deklarieren ihn andere als harmlos. Weichmacher nimmt der Körper auf und kann im Blut nachgewiesen werden. Leber, Nieren und auch Hoden können davon angegriffen werden. Für das Phthalat DEHP ‒ Di(2-ethylhexyl)phthalat ‒ wurde beispielsweise eine hormonartige Wirkung nachgewiesen. Die Fähigkeit zur Fortpflanzung kann beeinträchtigt und das Kind im Mutterleib geschädigt werden. Mehr Infos dazu gibt es auf der Internetseite des Umweltbundesamts.

Rund 80 Prozent der im Lebensmittelhandel verfügbaren Waren kommen zumindest mit Plastik in Kontakt. Dazu gehören Milchprodukte, Fleischprodukte, Süßigkeiten, manches Gemüse und Obst und Wasser. So weit das Auge reicht, befindet sich an fast jedem Produkt Kunststoff:

Victoria Lippmann

Von Obst bis Waschmittel – um einen normalen Einkauf zu imitieren, haben wir auf den Einkaufszettel für unseren Selbsttest ganz alltägliche Dinge geschrieben:

Victoria Lippmann

Beide Redakteurinnen starten nacheinander ins Einkaufsrennen. Dabei achten wir auf Zeit, Geld und natürlich Plastik:

Jule braucht für ihren Einkauf mit etwa 23 Minuten doppelt so lange und ist bei der Suche nach plastikfreien Verpackungen deutlich gestresster als Kerrin, die 12 Minuten brauchte. Bemerkenswert war außerdem, dass der Einkauf von Jule durch die zahlreichen Behältnisse aus Glas deutlich schwerer zu tragen war. Für Kerrin war der „normale Einkauf“ dagegen ziemlich entspannt:

Dass Jule länger für ihren Einkauf gebraucht hat, lag daran, dass sie die Produkte ohne Plastikverpackung erst einmal im Plastikdschungel finden musste. Nicht immer hatte sie dabei Erfolg:

Kerrin war nicht nur 11 Minuten schneller mit ihrem Einkauf fertig, sondern zahlte auch ganze 18 Euro weniger. Das hätten wir so nicht erwartet:

Victoria Lippmann

Und was sagt eigentlich der Markleiter selbst dazu?

Obwohl immer mehr Discounter den Verpackungsmüll reduzieren, gehört Volker Clausen mit seinem Laden zu den wenigen Ausnahmen. Denn nicht überall gibt es Obst und Gemüse ohne Plastikverpackung zu kaufen oder eine Frischetheke. Auch war er der einzige Markleiter, der uns überhaupt in seiner Filiale hat filmen lassen.

Plastikberg gegen Plastikhäufchen

Dass sich die Mühe aber auszahlt, zeigt der Müllberg-Vergleich nach dem Einkauf. Ohne auf plastikfreie Verpackungen zu achten, trägt fast jedes Produkt aus Kerrins Einkauf mit einem Stück Plastik zu dem Müllberg bei. Bei Jules Einkauf sind es lediglich die Verpackung des Eisbergsalates und der Blaubeeren, der Plastikhenkel für das Waschmittel und ein kleines Sichtfenster in einer sonst aus recycelten Papier bestehenden Nudelpackung:

Victoria Lippmann

Dass der Unterschied so drastisch ausfällt, hätten wir nicht gedacht. Doch auch ein kleiner Anfang kann schon einiges bewirken:

Wie der Selbsttest zeigt, kann jeder dazu bereits mit seinem alltäglichen Einkauf beitragen. In diesen Läden kann man in Schleswig-Holstein plastikfrei oder verpackungsreduziert einkaufen gehen:

