Umweltschutz : Plastik in der Schlei: Bundesländer wollen weniger Müll auf Äckern haben

Antrag von Schleswig-Holstein findet Zustimmung im Bundesrat.

von dpa

21. September 2018, 19:15 Uhr

Berlin | Die Bundesländer wollen die Plastikreste auf Ackerflächen in Deutschland verringern. Ein entsprechender Entschließungsantrag von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg fand am Freitag im Bundesrat eine Mehrheit. So soll die Entsorgung verpackter Lebensmittel verbessert werden.

„Dass die Länder unserem Antrag mehrheitlich zugestimmt haben, ist ein echter Erfolg und ein wichtiges Signal an die Bundesregierung, beim Umweltschutz ernst zu machen“, sagte der Kieler Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) in seiner ersten Rede im Bundesrat.

Zudem fordert die Länderkammer, dass in Kunststoff verpackte Abfälle komplett von der Kompostierung oder Vergärung ausgenommen werden. Die Bundesregierung soll auch die Grenzwerte für Kunststoffanteile in Düngemitteln, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln überprüfen und diese so weit wie möglich senken. Das Problembewusstsein für den Umgang mit Plastik wachse in der Gesellschaft, aber an dem tatsächlichen Eintrag habe sich bisher wenig bis gar nichts geändert, sagte Albrecht.

Ferner verlangt der Bundesrat bessere Datenerhebungen, wie und wo für Makro- und Mikroplastikpartikel in die Umwelt gelangen. Ein Auslöser für den Antrag war ein Fall an der Schlei, wo erhebliche Mengen an kleinen Plastikteilchen, die von verpackten und dann geschredderten Speiseresten stammten, über ein Klärwerk ins Gewässer und auf Äcker gelangt waren.