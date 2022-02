Wirtschaft : Pistenraupe bereitet Wiesenvögeln Revier auf Klimafarm

Mitarbeiter der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein haben eine umgebaute Pistenraupe eingesetzt, um auf Niedermoorböden Wiesenvögeln ein Brutrevier vorzubereiten. Das eigentlich zum Präparieren von Schneepisten im Gebirge konstruierte Gerät habe den großen Vorteil, mit seinen breiten Ketten nicht im nassen Boden zu versinken, sagte der Experte für biologischen Klimaschutz, Leif Rättig, am Donnerstag bei einer Vorführung in Bergenhusen in der Eider-Treene-Sorge-Niederung.

Auf einer neuen Klimafarm in der Niederung, die mit 12,4 Millionen Euro vom Bundesumweltministerium gefördert wird, soll eine neue Art der Bewirtschaftung von nassen oder wiedervernässten Moorböden erprobt werden. Ziel sei es, das Klima zu schützen und dabei so zu wirtschaften, dass es ökologisch vorteilhaft und wirtschaftlich tragfähig ist. Das Proble...

