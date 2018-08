Norderstedt : Pferd aus Wassertrog gerettet

Seine Hufen rutschten auf dem nassen Metall immer wieder ab.

04. August 2018, 10:09 Uhr

Norderstedt | Am Freitagmittag kam es in Norderstedt zu einem besonderen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Garstedt. In der Straße Spann war ein Pferd mit 1,60 Meter Stockmaß in eine Zwangslage geraten. Es saß in einem metallenen Wassertrog fest und konnte sich nicht selber befreien, da seine Hufen auf dem nassen Metall immer wieder abrutschten.

Da die Situation vor Ort stabil war, warteten die Einsatzkräfte das Eintreffen eines Tierarztes ab, der das Pferd mit einer Spritze beruhigte. Anschließend wurde Wasser abgepumpt und der Trog mit Gummimatten ausgelegt. So war es möglich, diesen mit einem Traktor anzuheben und das Pferd an einem Strick unverletzt herausführen.

