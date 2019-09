Kita-Reform im Kieler Landtag : Personalmangel in Kitas: 1400 Fachkräfte fehlen in SH

Qualität an Kitas braucht Vorrang Ein Kommentar von Frank Jung Termingerecht zur großen Kita-Debatte im Landtag liefert die Bertelsmann-Studie über frühkindliche Bildung wertvolle Denkanstöße. So anerkennenswert auch ist, was das Jamaika-Bündnis mit seiner großen Reform der Kita-Finanzierung auf den Weg bringen will – abgehakt sein wird diese Großbaustelle für die Kleinsten damit nicht. Perspektivisch fahren zwei Züge aufeinander zu: einerseits die Erwartung, dass das Personal an Quantität und Qualität zunimmt, andererseits der Wunsch, die Elternbeiträge zu minimieren oder gar abzuschaffen. Dieser Widerspruch wird sich nicht völlig auflösen lassen. Geht es um den Versuch, beide Ziele halbwegs auszutarieren, muss an die richtige Reihenfolge appelliert werden: Superbillige Kitas, in denen aber kaum einer arbeiten will, bringen den Kindern wenig. Ihre Bedürfnisse aber gehören nach vorn. Mehr Geld in die Qualität muss deshalb Vorrang vor Beitragsentlastung haben. Denn erst, wenn Kitas ihr Image als aufreibende Arbeitsorte ablegen, locken sie genug Personal, um die Betreuungsschlüssel verbessern zu können. Die erhöhte Ausbildungskapazität allein reicht dafür nicht. Allemal nicht, da in den nächsten fünf Jahren 30 Prozent der Kita-Kräfte in Rente gehen – und die zunehmenden Nachmittagsbetreuungen an Schulen ebenfalls um die knappen Erzieher konkurrieren.