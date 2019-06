In eigener Sache : Wir laden unsere Leser/-innen zum Test unserer neuen News-App ein

Testen Sie die neue Version unserer shz.de News-App. Vom 3. bis zum 5. Juli beim sh:z in Flensburg. Jetzt anmelden!

von shz.de

25. Juni 2019, 13:59 Uhr

Flensburg | Unser Produktteam arbeitet momentan an einer Neugestaltung der News-App. Die App fürs Smartphone soll in Zukunft noch moderner, komfortabler und besser an Ihre Bedürfnisse angepasst sein.

Bevor die neue App für alle Leser/-innen freigeschaltet wird, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, Feedback zum neuen Konzept zu geben. Dazu laden wir Sie ein, an einem Produkttest teilzunehmen. Über dieses Anmelde-Formular können Sie sich direkt anmelden.

Die Termine finden in Flensburg vom 3. bis zum 5. Juli statt. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmer/-innen einen Amazon Gutschein über 20 € und einen Tankgutschein über 15 €.

Nutzen Sie die Chance, aktiv an der Entwicklung Ihrer News-App teilzuhaben und melden Sie sich jetzt an: Zur Anmeldung