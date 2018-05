Interaktive Karte : Wassertemperaturen in SH: So warm sind Nord- und Ostsee bereits

Bis zu 17 Grad warmes Wasser lockt bei schönem Wetter bereits viele Sonnenfreunde an Schleswig-Holsteins Gewässer.

von Marle Liebelt

07. Mai 2018, 10:28 Uhr

Einige Schulen haben dieses Jahr besonders Glück mit ihren Brückentagen: Die Schüler in Flensburg zum Beispiel haben diese Woche frei und können sich über bestes Wetter freuen. Die Strände an der Förde sind voll mit Sonnenfreunden, Wassersportlern, Sandburgenarchitekten und Beachvolleyballern.

Und auch der Gang ins Wasser lässt nicht mehr alles erstarren. In der Flensburger Förde erreicht das Wasser heute eine Temperatur von 14 Grad Celsius. Die Seen in Schleswig-Holstein können sich schon über 17 Grad freuen. Auf unserer interaktiven Karte zeigen wir, wie warm oder kalt das Wasser in Schleswig-Holstein ist.