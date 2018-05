Erst Oldie-Rennen, dann Party : Waamlöt-Rallye macht Geschmack auf das Werner-Rennen im August

175 Fahrzeuge auf dem Weg nach Hartenholm: Schöne Fotos und Bewegtbilder vom großen Event des Wochenendes.

von shz.de

06. Mai 2018, 16:13 Uhr

Am Ende gab es wie erwartet eine standesgemäße Party – die für einige Teilnehmer mehr das Ziel war als der Weg. Die Waamlöt-Rallye zu Ehren von Brösels Comic-Held Werner startete am Samstag in Flensburg und führte die Teilnehmer mit ihren alten Karossen auf den Flugplatz in Hartenholm. 145 alte Autos und 30 Motorräder legten bei Sonnenschein die 300 Kilometer Schnitzeljagd quer durch Schleswig-Holstein zurück, sammelten an Fragestationen Punkte und versuchten mit ihren alten Karren und Schüsseln bis 20 Uhr möglichst zügig über die Ziellinie zu rauschen.

Foto: Kai Swillus

Ganz oben im Gesamtklassement landeten Carsten Sowa und Timo Hardt, Team „Der-Mutti-Ihr-Cabrio“(VW Golf 3,5 Cabrio von 1998).

Foto: Kai Swillus

Die mitfahrenden Rallye-„Promis“ NDR-Koch Tarik Rose, Youtuber Keno Veith, Kieler Kult Kneipier Holgi Henze und Andi Feldmann, Bruder des Comiczeichner Brösel, ließen es locker angehen und nahmen es mit dem Punktesammeln auf der Strecke nicht ganz so ernst. „Ich spare mir meine Kraft für die große Revanche im Sommer beim Werner-Rennen, wenn ich Brösel mit meinem 911er abledern werde“, verrät Holgi Henze siegessicher.

Foto: Kai Swillus

„Aus unserer Sicht ein tolles Event, hat allen viel Spaß gemacht. Nur in Flensburg hat die Polizei den ein oder anderen Teilnehmer rausgezogen, um die Papiere zu prüfen – das war das einzige, was uns aufgehalten hat. Sonst lief alles wie am Schnürchen“, sagte Sebastian Kaerger, der als Geschäftsführer der S.A.C. Superlative Adventure Club die Rallye für Werner-Rennen-Hauptveranstalter ICS Network und den sh:z umgesetzt hat. Die nächste Party zum Einstimmen steht bevor: der Waamlöt-Törn am Vatertag. Und alles für einen guten Zweck. Teilnehmende Team sammelten vorab Spenden für das Herzensprojekt von Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel: Zukunft für Lolas Kinder e.V..