Urteil fällt heute : Vorgetäuschter Tod in der Ostsee – Der Anwalt fordert Freispruch

Laut dem Anwalt hat die Familie den Versicherungsbetrug lediglich vorbereitet.

Kiel | Im Prozess um einen versuchten Millionen-Versicherungsbetrug durch einen vorgetäuschten Tod in der Ostsee will das Kieler Landgericht am Donnerstag (14.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwältin beantragte wegen gemeinschaftlich begangenen versucht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.