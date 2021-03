Landesforsten : Vielfalt soll die Wälder in SH retten

Die Landesforsten schauen per Modell in die Zukunft. Wegen des Klimawandels gibt es kein Zurück zur typischen Vegetation.

Neumünster | Der Wald in Schleswig-Holstein wird nach Überzeugung von Landesforsten-Direktor Tim Scherer künftig ein anderes Gesicht bekommen. „Wir werden noch viel stärker in die Mischung gehen“, sagte er am Montag. Künftig sollen im landeseigenen Wald immer drei b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.