Wetter in SH und Hamburg : Unwetterwarnung: Heute fegt der erste Herbststurm über SH

Pünktlich zum Herbstanfang: Am späten Vormittag wird es stürmisch. Betroffen sind mehrere Landkreise.

von dpa, shz.de

21. September 2018, 08:02 Uhr

Der Super-Sommer im Norden geht zu Ende: Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am Wochenende wird am Freitag im Norden der erste heftige Herbststurm erwartet. „Sommertage wird es in nächster Zeit nicht mehr geben“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Freitag werde ein Sturmtief von der Nordsee in Richtung Hamburg ziehen. In Flensburg wurde deswegen schon vorsorglich der Jahrmarkt abgesagt, auch in Husum wurde eine Laufveranstaltung mit Kindern gecancelt. Für den Nordwesten Schleswig-Holsteins hat der DWD eine Unwetterwarnung herausgegeben: Darunter sind der Kreis Nordfriesland, der Kreis Schleswig-Flensburg und Dithmarschen (hier finden Sie weitere aktuelle Informationen des Deutschen Wetterdienstes).

Kaltfront erwartet

Vom späten Vormittag an wird eine Kaltfront mit Regen, kräftigem Wind und Sturmböen erwartet. Auch in den kommenden Tagen soll es nach Angaben des DWD-Sprechers überwiegend wechselhaft und deutlich kühler werden. An den Küsten bereitet man deswegen nun sich auf das Saisonende vor, dort wurde wie in Lübeck-Travemünde damit begonnen, die Strandkörbe in ihr Winterlager zu bringen.

Sommertage mit einer Temperatur von 25 Grad oder mehr waren in Hamburg in diesem Sommer keine Seltenheit. Während schon im Juni ein Höchstwert von 30,5 Grad gemessen wurde, steigerte sich dieser im Juli auf 34,6 Grad. Das Hamburger Maximum wurde mit 35,5 Grad am 7. August erreicht, berichtet der Sprecher.