Zahlreiche Feuerwehreinsätze : Unwetter über Hamburg und SH: Umgestürzte Bäume, Behinderungen im Bahnverkehr

Hamburg | Ein schweres Unwetter ist am Donnerstag mit heftigen Orkanböen über Schleswig-Holstein hinweggefegt. Am Abend kam die zweite Unwetter-Welle und hat vor allem im Süden des Landes für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Bahnreisende müssen sich in und um Hamburg auch am Freitag noch auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Strecke Hannover-Hamburg ist weiter für Aufräumarbeiten gesperrt, wie eine Sprecherin der Bahn am Morgen erklärte. Der Fernverkehr werde umgeleitet. Die Strecke zwischen Hamburg und Bremen war in der Nacht hingegen wieder freigegeben worden.

Auch im Nahverkehr des Metronom gebe es erhebliche Einschränkungen, wie das Bahnunternehmen auf seiner Website bekanntgab. Reisende sollten sich im Internet erkundigen, ob ihre Züge fahren. Im Hamburger Stadtverkehr wird auf der Linie S3 der Abschnitt Neugraben-Stade mit Bussen und Taxen bedient, wie ein Bahnsprecher sagte.

Die Feuerwehr wurde laut eines Sprechers bis zum Freitagmorgen gut 240 Mal zur Hilfe gerufen. Am Bahnhof Altona richteten Hilfsorganisationen demnach eine Notunterkunft für gestrandete Bahnreisende ein. Gut 300 Schlafplätze richteten die Einsatzkräfte in einer Schule ein. Die Bahn stellte vier Schlafzüge bereit. Bei den Einsätzen der Feuerwehr waren am Donnerstagmittag und am Abend laut Sprecher meist Bäume auf Straßen, Häuser oder Gleise gefallen. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.

In Hamburg stürzte ein großer Baum in der Riehlstraße über die Straße und begrub unter sich einen Golf Variant. Ein weiterer Pkw wurde ebenfalls im Heckbereich stark beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Lohbrügge alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Warwisch mit schweren technischen Gerät nach. Mit der Motorkettensäge wurden die Äste gekürzt und anschließend mit einer Seilwinde weggezogen.

Nur wenige Kilometer entfernt richtete der Sturm in Havighorst bei Oststeinbek (Kreis Stormarn) an einem Haus erhebliche Schäden an. Teile einer großen Kastanie stürzten auf das Dach. Auch umliegende Bäume wurden durch den Wind einfach gespalten oder abgerissen. Mithilfe einer Hubarbeitsbühne und einem Kran eines örtlichen Bergungsunternehmens wurde der über zwei Tonnen schwere Ast vom Haus gehoben.

In Großhansdorf bei Hamburg rückten die Feuerwehrleute zu insgesamt 45 wetterbedingten Einsätzen aus. Unterstützt wurden sie dabei von sechs weiteren Freiwilligen Feuerwehren mit zwei Drehleitern aus dem Kreis. Auch die THW-Ortsgruppen aus Ahrensburg und Bad Oldesloe rückten zur Unterstützung an, zwei Bäume hatten die Telefonleitungen am Waldreiterweg gekappt. 150 Rettungskräfte waren bis weit in die Nacht im Sturmeinsatz.

In der Waldgemeinde wurden rund zwei dutzend Bäume entwurzelt und Straßen überflutet. Zwei Bäume fielen vor die U-Bahn und blockierten die Strecke zwischen Kiekut und Schmalenbek. Feuerwehrleute holten dort sieben Fahrgäste aus den Waggons. Alle blieben zum Glück unverletzt.

Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß war sofort nach dem ersten Alarm zu den Einsatzstellen ausgerückt: „Ich bin jetzt seit 15 Jahren als Bürgermeister im Amt, so etwas habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Es war der größte Einsatz für unsere Wehr. Allen Feuerwehrkameraden gilt mein ganz persönlicher Dank in dieser außergewöhnlichen Situation.“

Auch Gemeindewehrführer Andreas Biemann dankte seinen Kameraden für die geleistete und nicht ganz ungefährliche Arbeit. Auf der Fahrt zum Einsatz ist direkt hinter ihm eine etwa 25 Meter hohe Eiche am Rathaus auf die Straße gekracht: „Ich habe den fallenden Baum im Rückspiegel des Einsatzleitwagens gesehen, zum Glück war ich schon durch“, berichtet er nach dem Einsatz im Feuerwehrgerätehaus.

Enorme Verwüstungen registrierte die Feuerwehr beispielsweise im Kreis Harburg südlich von Hamburg. In der Gemeinde Fliegenberg sei eine Schafherde mit 20 bis 30 Tieren unter umgestürzten Bäumen begraben worden, zahlreiche Tiere seien verendet. In zahlreichen Gemeinden und Städten liefen Keller voll, Bäume knickten um und Dächer wurden abgedeckt.

von Christian Timmann/Peter Wüst/shz.de/dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 07:12 Uhr