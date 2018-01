Veranstaltungen und Aktivitäten : Unsere Wochenendtipps für Schleswig-Holstein

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? shz.de hat ein paar Ideen für die freien Tage.

von Mira Nagar und Sven Raschke

25. Januar 2018, 21:14 Uhr

Kiel | Cinderella als Popmusical

Das Popmusical Cinderella erzählt das berühmte Märchen von Aschenputtel in einer Bühnenversion für Familien: Da ruckedigurrt eine Taube mit Starallüren, fiese Stiefschwestern rocken die Bühne und die gute Fee fliegt mit Navi ein und hilft kräftig mit, damit Cinderella am Ende erreicht, was sie sich so sehr wünscht. Popstar Loona spielt die gute Fee Jolanda und singt mit ihrer unverwechselbaren Stimme den Titelsong des Popmusicals. Karten gibt es an der Tageskasse, Reservierungen möglich per Mail an kontakt@cinderella-popmusical.de.

Wann? Samstag ab 15.30 Uhr Wo? MUK Lübeck Ticketpreise? ab 27,20 Euro

Prunksitzung in Rendsburg

Der Carneval-Club Rendsburg feiert an Samstag seine Prunk- und Kostümsitzung mit allen Aktiven und Gästen anderer Karnevalsgesellschaften. Für Unterhaltung sorgen Garde-Mariechen und DJ Christian im Tagungszentrum Hohes Arsenal. Am Sonntag übernehmen am gleichen Ort die Kleinen das Kommando: Beim Kinderfasching ab 14 Uhr. Weitere Karnevalstermine finden Sie hier.

Wann? Samstag/Sonntag ab 20.11 Uhr/14 Uhr Wo? Tagungszentrum Hohes Arsenal Rendsburg Ticketpreise? kostenlos für Karnevalsgesellschaften

Krimidinner in Lübeck

Foto: Das Kriminal Dinner

Ein noch ungeklärter Mordfall liegt Inspector Watson vor, der selbst ihn als Topermittler ratlos lässt. Ein schottischer Lord wurde skrupellos ermordet und alle Hinweise führen ins Leere. Der Fall muss noch einmal neu aufgerollt, der Tathergang rekonstruiert werden. Kommen Sie dem Täter auf die Schliche? Beim Krimidinner im Wiener Caféhaus Lübeck begeben sich die Gäste am Sonntagabend in das England der zwanziger und dreißiger Jahre. Mehr Informationen gibt es hier.

Wann? Sonntag, 17 Uhr Wo? Wiener Caféhaus Lübeck Ticketpreise? 79 Euro

Kettcar in Kiel

Im vergangenen Jahr meldete sich Kettcar nach längerer Pause mit dem Album „Ich vs. Wir“ zurück. Zurzeit sind die Hamburger auf Tour und rocken am Sonntag das Kieler Max.

Wann? Sonntag, 20 Uhr Wo? Max in Kiel Ticketpreise? ab 34,15 Euro

Antik-Markt in Eckernförde

Foto: imago/imagebroker

Seit mehr als 20 Jahren findet der Eckernförder Antik-Markt in den Monaten Januar bis April und September bis Dezember statt. Händler und Besucher kommen nicht nur aus Schleswig-Holstein zusammen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wann? Sonntag, 9 bis 15 Uhr Wo? Stadthalle Eckernförde in Kaltenkirchen Ticketpreise? 2 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei

Spielspaß in der Holstentherme in Kaltenkirchen

Foto: youtube/Holsten Therme

Neben Schwimmspaß für Groß und Klein sorgt ein Animateur, der mit den Kindern spielt, für Unterhaltung mit verschiedenen Aktionen, Wettkämpfen und Sport – das Ganze bei sommerlichen 32 Grad. Mehr Infos zum Schwimmbad und seinen Angeboten finden Sie hier.

Wann? Samstag/Sonntag, 12 bis 17 Uhr Wo? Holstentherme in Kaltenkirchen Ticketpreise? ab 9 Euro, Kinder bis 16 Jahre 4,50 Euro

Pferde-Show in Hamburg

Foto: APASSIONATA World GmbH

Die Pferde-Familien-Entertainment-Show „Apassionata“ ist zurück in Hamburg. Seit Oktober touren die Künstler mit ihren Pferden und ihrem neuen Programm durch Europa. Mehr Infos und Tickets ab 45 Euro unter www.barclaycard-arena.de.

Wann? Samstag, 15 und 20 Uhr/Sonntag, 14 und 18.30 Uhr Wo? Barclaycard Arena Hamburg Ticketpreise? ab 45 Euro