Bildergalerie : Unsere schönsten Leserfotos aus dem Winter-Wonderland SH

Wir zeigen in einer Fotostrecke einige tolle Motive von unseren Lesern, die uns in den letzten Tagen erreicht haben.

16. Februar 2021, 14:51 Uhr

Kiel/Flensburg | Seit Dienstag hat Tauwetter in Schleswig-Holstein eingesetzt. Schnee und Eis werden in den kommenden Tagen schmelzen. Wir blicken in einer Bildergalerie auf die imposanten Winter-Fotos zurück, die uns auf verschiedenen Wegen erreicht haben und sagen nochmal an dieser Stelle: Vielen Dank für die schönen Schnee- und Eis-Impressionen!