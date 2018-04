Gnutz : Unfall mit zwei Traktoren: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer stoßen mit ihren Landmaschinen zusammen. Dabei wird ein 24-Jähriger verletzt.

18. April 2018, 16:11 Uhr

Gnutz | Am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr sind in Gnutz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zwei Trecker zusammen gestoßen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einer der Fahrer schwebt in Lebensgefahr, nachdem sein Gefährt bei dem Unfall umgekippt war. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein 20-Jähriger bog mit seinem Traktor mit Gülleanhänger in Gnutz von einem Grundstück gerade auf den Lehmkuhlweg ein, als ihm der Traktor eines 24-Jährigen entgegen kam. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Traktoren. Dabei kippte der Traktor des 24-Jährigen auf die Seite.

Während der 20-Jährige unverletzt blieb, musste der 24-Jährige lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Kiel eingeliefert werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 45.000 Euro entstanden sein. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

